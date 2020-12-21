Nolan kardeşler 36 yıl öncesinde götürdü! Annesi için sürpriz paylaşım...

İrlandalı müzik grubu The Nolan Sister’s ilk müzik ailesi olarak anılır. Aynı zamanda uluslararası başarıya ulaşan ilk İrlandalı sanatçı olma özelliğini gösteren grup, 30 milyondan fazla albüm satarak dünyanın en çok dinlenen kadın müzik grupları arasında yerini almıştır. Bernie, Denise, Coleen, Linda, Anne ve Maureen Nolan kardeşlerinden oluşan grup sevenlerini mutlu edecek bir çalışmayı hayata geçirdi. Nolan ailesi 1984 yılında çekildikleri bir fotoğraflarını yeniden yarattı.

AMY’DEN ANNESİNE HEDİYE

Anne Nolan'ın kızı Amy, çok sevilen bir resmini annesi için sürpriz doğum günü hediyesi olarak yeniden yarattı. 39 yaşındaki Amy, 1984 yılında fotoğraf karesinde yer aldığında henüz 3 yaşındaydı. O günü anlatan Amy, “1984'te Torquay'in Prenses Tiyatrosu'nda annem pek iyi değildi. Fotoğrafçı, benim annemin yerine ortada yer almam konusunda parlak bir fikre sahipti. Sonuç ise hepimizin favorisi haline gelen o ikonik resimlerden biriydi” dedi.

36 yıl sonra aynı kareyi bir kez daha karşısında gören Anne Nolan gözyaşlarına hakim olamadı. 70. doğum gününde aldığı hediyeden mutlu olan Anne Nolan, “Harika bir sürprizdi. O orijinal grup çekiminde olmadığım için hep pişmanlık duymuşumdur. O gün gerçekten iyi hissetmiyordum. Bu yüzden Amy'nin benim yerime gitmesine izin verdim. Ama şimdilerde yaptığıma sevindim” diye konuştu.





