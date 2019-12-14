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Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' klibi YouTube'da yayından kaldırıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 01:52 | Son Güncelleme

Ünlü rapçi Norm Ender'in fenomen şarkısı Mekanın Sahibi'nin klibi YouTube'da yayından kaldırıldı. YouTube'da şarkıyı aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' klibi YouTube'da yayından kaldırıldı!

Yayınlanmasının üzerinden bir süre geçtikten sonra Spotify’dan kaldırılan ve Norm Ender'in 'çalıntı şarkı' iddiaları ile karşı karşıya kaldığı 'Mekanın Sahibi' parçasının YouTube'dan kaldırıldı.

YouTube üzerinden arama yapan kullanıcılar Norm Ender’in şarkısı 'Mekanın Sahibi' şarkısının klibine erişemiyor. Şarkının YouTube'dan kaldırılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken şarkıyı YouTube'da aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.

Mekanın Sahibi', Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'e ait 'Work My Move' isimli parçayla oldukça benzetilmiş ve bu şarkıdan çalıntı olduğu iddia edilmişti. Bu iddianın ardından parça, Spotify'dan kaldırılmış ve sonrasında tekrardan geri yüklenmişti.

Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da şarkının kaldırılması sosyal medyada yine çok konuşuldu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok Ayıpppp
bu çocukta hiç utanmada yok hala pişkin pişkin neredeyse yüzde yüz aynı olan şarkıyı çaldığını inkar ediyor.. akp li olmasıda manidar :)
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