Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' klibi YouTube'da yayından kaldırıldı!

Yayınlanmasının üzerinden bir süre geçtikten sonra Spotify’dan kaldırılan ve Norm Ender'in 'çalıntı şarkı' iddiaları ile karşı karşıya kaldığı 'Mekanın Sahibi' parçasının YouTube'dan kaldırıldı.

YouTube üzerinden arama yapan kullanıcılar Norm Ender’in şarkısı 'Mekanın Sahibi' şarkısının klibine erişemiyor. Şarkının YouTube'dan kaldırılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken şarkıyı YouTube'da aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.

Mekanın Sahibi', Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'e ait 'Work My Move' isimli parçayla oldukça benzetilmiş ve bu şarkıdan çalıntı olduğu iddia edilmişti. Bu iddianın ardından parça, Spotify'dan kaldırılmış ve sonrasında tekrardan geri yüklenmişti.

Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da şarkının kaldırılması sosyal medyada yine çok konuşuldu.



