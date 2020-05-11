Normal People dizisine erotik sahneler damga vurdu! BBC'nin en güvendiği dizi

İrlandalı genç yazar Sally Rooney’in aynı adlı kitabından uyarlanan ‘Normal İnsanlar/Normal People’ yayınladığı andan itibaren çok ses getirdi. Çok satan ve ödüllere doymayan Normal İnsanlar’ın dizi uyarlaması da gündeme bomba gibi düştü.

Sevişme sahneleriyle çok konuşulan Normal People, BBC'nin en güvendiği dizi oldu. Öyle ki dizi BBC'nin şimdiye kadar en popüler iki dizisi Versailles ve Wanderlust'u solladı.

Marianne ve Connell’ın İrlanda’da küçük bir kasabadaki lisede başlayıp yıllar içinde farklı şehirlerde, farklı şekillere bürünen karmaşık ilişkisine odaklanan dizi, bir yandan iki ana karakterin büyüme hikâyesini anlatırken, bir yandan etkileyici bir aşk hikâyesini ekranlara yansıttı.

12 BÖLÜMDE 41 DAKİKA SEKS SAHNESİ!

Dizideki seks sahneleri de gündemde yer etmeyi başardı. Marianne ve Connell’ın erotik sahnelerinin çokluğuna rağmen dizi pek de eleştiri almış değil... Dizinin 12 bölümünde 41 dakikadan fazla seks sahnesinin olması haber oldu. Dizinin yüzde 12'sinin öpüşme ve yatak sahnelerinden oluşması dikkatlarden kaçacak gibi değil.