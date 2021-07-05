Normalleşmeyle birlikte Gölcük Yaylası, ziyaretçi akınına uğradı

Her hafta sonu binlerce kişinin ziyaret ettiği Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası, normalleşmeyle süreciyle beraber yine vatandaşların tercih ettiği noktalardan biri oldu. Vatandaşlar, sıcaklıkların da artmasıyla birlikte Ege’nin Abant’ı olarak adlandırılan Gölcük Yaylasına akın etti. Ödemiş dışından Salihli gibi çevre ilçelerden de gelen yüzlerce ziyaretçi, hafta sonu tatilini Bozdağ’daki yaylada değerlendirdi.

Göl çevresine serinlemek için gelen kimi vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte balık avlayarak vakit geçirirken, kimi vatandaşlar da piknik yapıp ağaç gölgesinde serinledi. Göl kenarındaki çay bahçeleri ise tamamen doldu.

Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, Gölcük’ün eski günlerine dönmesinin esnaf açısından sevindirici olduğunu belirterek, “Esnaf, salgın nedeniyle bitme noktasına gelmişti. Yasakların kalkmasıyla birlikte sıcaklardan kaçan vatandaşlar bir gün de olsa serin havada vakit geçirme olanağı buldu; fakat kimi vatandaşların salgın sanki tamamen bitmiş gibi davranmaları da gözlerden kaçmadı. Dileriz vaka sayısında artış görülmez" dedi.

(İHA)



