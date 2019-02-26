Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? Norovirüsten nasıl korunuruz?

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, hastalıktan korunmak için ellerin sık sık yıkanması, kalabalık ortamlara çok fazla girilmemesi ve sağlıklı beslenilmesi gerektiğini vurguluyor. HASTANEYE YATIŞ NEDENLERİNDE ÜST SIRALARDA Calicivirüs ailesinden bir RNA virüsü olan ve değişik antijenik tipleri olan Norovirüs, en sık olarak ağız ya da dışkı yoluyla bulaşıyor. İshal şikayetiyle hastaneye başvuran kişilerin 5’te birindeki semptomlardan norovirüsler sorumlu. Hasta kişiyle temas edilmesi; kirlenmiş içme suyu, havuz suyu veya buz küpleri kullanımı; midye, istiridye gibi deniz ürünleri ve dondurma, sandviç gibi gıdaların tüketimi ya da kanalizasyon suyu ile kirlenmiş meyve ve sebzelerin kullanılması hastalığa neden oluyor. ISIYA VE KLORLANMAYA KARŞI DİRENÇLİ Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından bu yana giderek daha fazla görülmeye başlanan norovirüs, ısı ve klorlanmaya karşı oldukça dirençli bir virüs. Bu yüzden dondurulmuş gıdalarda hayatta kalabiliyor ve virüse soğuk kış aylarında daha sık rastlanıyor.

İLK BİRKAÇ GÜN OLDUKÇA ŞİDDETLİ GEÇİYOR Kuluçka süresi 12-48 saat arası olan bu virüs, ilk birkaç gün en yüksek düzeyde virüs atılımına dolayısıyla bulaşmaya neden oluyor, gaitada ise 3 haftaya kadar virüse rastlanabiliyor. Aniden ortaya çıkan bulantı-kusma, inatçı iştahsızlık, ishal, hafif ateş, karın, kas ve baş ağrısı, halsizlik ile kendini gösteriyor. ÇOCUKLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR Hastalığın her yaş grubunda görülebilmesine karşın 1-5 yaş arası çocuklarda hastane yatışı gerektirecek kadar ciddi seyrettiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, bu virüsün yol açtığı belirtilerin kimi zaman barsak düğümlenmesi gibi başka hastalıklarla karıştırılabildiğini vurguluyor. Virüs, hastadan alınan dışkı örneğinin mikrobiyolojik incelemesi ile kesin olarak tespit ediliyor. SIVI VE PROBİYOTİK DESTEĞİ İLE TEDAVİ MÜMKÜN Norovirüs tedavisinde ciddi kusma, ishal ve iştahsızlığı olan hastalara, hastanede yatarak damar yolu ile sıvı veriliyor, böylece kaybedilen su ve elektrolitler yerine konuluyor. Ayrıca bağırsak florasını yenileyen probiyotik desteği sağlanıyor. Tedavide antibiyotik ise kullanılmıyor.