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Norveç polisi çantasında el bombası olduğunu söyleyen adamı bacağından vurdu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 18:54 | Son Güncelleme

Norveç’te bir adam tramvayda bir yolcuyu ve makinisti bıçakla tehdit etti. Olay yerine gelen polise çantasında da el bombası olduğunu söyleyince, polis tarafından bacağından vuruldu. Adamın vurulma anı amatör kameralara yansıdı.

Olay, Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Solli Caddesi üzerinde seyir halindeki bir tramvayda meydana geldi.

POLİS, ŞÜPHELİ ADAMI BACAĞINDAN VURDU

Verdens Gang (VG) gazetesinde yer alan habere göre, 50’li yaşlarında olduğu belirtilen bir adam tramvaydan inmeden önce bir yolcuyu ve makinisti bıçakla tehdit etti. Yerel saat ile 09:40 civarı makinistin polise ihbarda bulunması üzerine polis olay yerine geldi. Ancak, adam çantasında el bombası olduğunu iddia etti ve polisin uyarılarına dikkate almadı. Bunun üzerine polis önce bir uyarı atışı yaptı arından adamı etkisiz hale getirmek için bacağına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adama müdahale ederken, adamın çantasını kontrol eden bomba imha ekipleri ise çantada el bombası bulamadı.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada bacağından vurulan adamın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olmadığı belirtildi. Ayrıca, açıklamada kimsenin yara almadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Norveç bomba polis

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