Sağlık Bakanı'ndan ezber bozan çıkış: Bırakın insanlar kırmızı et, içki, sigara tüketsin

Ahlak polisine dönüşmek istemediğini söyleyen Sylvi Listhaug, insanları mutlu ediyorsa ‘kötü alışkanlıkların keyfinin çıkarılmasına’ izin verilmesi gerektiğini belirtti.

İlerleme Partisi (Progress Party) mensubu olan Listhaug, ulusal yayın kuruluşu NRK’ya yaptığı açıklamada, “İnsanların sigara ve içki içmesine, istediği kadar kırmızı et tüketmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Otoriteler bilgi vermekten hoşlanıyor olabilir ama insanlar neyin sağlıklı neyin sağlıklı olmadığını zaten gayet iyi biliyorlar” dedi.

'İNSANLARA NASIL YAŞAYACAKLARINI SÖYLEYEMEM'

Listhaug, “Ahlak polisi olmayı planlamıyorum ve insanlara hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyeceğim. Bunun yerine, onların tercihlerini şekillendirecek bilgiye ulaşmaları konusunda yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sigara içen insanlara da yönelik anlayışının da arttığını söyleyen ve kendisi de sigara içen Bakan, “pek çok sigara içen insanın kendisini toplum dışına itilmiş gibi hissettiğine inanıyorum. Neredeyse saklanmaları gerektiğini düşünüyorlar ve bence bu aptalca. Zararlı olduğu için sigara içmek her ne kadar güzel olmasa da, yetişkinler ne yapacaklarına dair karar verme hakkına sahip olmalı” dedi.