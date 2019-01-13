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Norveç'te Başbakan'ın 'daha fazla çocuk yapın' çağrısına 'iç çamaşırlı' yanıt

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 13.01.2019 15:08 | Son Güncelleme

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in yılbaşı konuşmasındaki 'Daha fazla çocuk yapın' çağrısına tepki gösteren Norveçli kadınlar, külotlu protesto kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen kadınlar topladıkları ve üzerinde kendi mesajlarının yazılı olduğu 1000 iç çamaşırını Başbakan Solberg'e yollayacak.

Norveç'te Başbakan'ın 'daha fazla çocuk yapın' çağrısına 'iç çamaşırlı' yanıt

Euronews'un aktardığına göre Solberg'in kadın haklarını hiçe saydığını düşünen bir grup Norveçli kadın, organize oldukları sosyal medyada "Siyasiler toplumun büyük bir kesiminin desteklediği kürtaj hakkını görmezden geliyor. Halkın taleplerine saygı duymak yerine kadınların özelini müzakere masasında siyasi malzeme yapmaya devam ediyor" mesajını paylaştı.

"ESKİ BİR İÇ ÇAMAŞIRINIZI BULUN..."

Tüm kadınlardan destek isteyen söz konusu grup protestoya nasıl destek verileceğini de paylaştı: "Eski bir iç çamaşırınızı bulun. Bir tane zarf ve pul alın. Külotun üzerine Başbakan Solberg'e bir mesaj yazarak adresine gönderin."

Şu ana kadar çok sayıda kadın iç çamaşırının üzerine mesaj yazarak kampanyaya destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç norveç başbakanı erna solberg

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