Norveç'te Başbakan'ın 'daha fazla çocuk yapın' çağrısına 'iç çamaşırlı' yanıt

Euronews'un aktardığına göre Solberg'in kadın haklarını hiçe saydığını düşünen bir grup Norveçli kadın, organize oldukları sosyal medyada "Siyasiler toplumun büyük bir kesiminin desteklediği kürtaj hakkını görmezden geliyor. Halkın taleplerine saygı duymak yerine kadınların özelini müzakere masasında siyasi malzeme yapmaya devam ediyor" mesajını paylaştı.

"ESKİ BİR İÇ ÇAMAŞIRINIZI BULUN..."



Tüm kadınlardan destek isteyen söz konusu grup protestoya nasıl destek verileceğini de paylaştı: "Eski bir iç çamaşırınızı bulun. Bir tane zarf ve pul alın. Külotun üzerine Başbakan Solberg'e bir mesaj yazarak adresine gönderin."

Şu ana kadar çok sayıda kadın iç çamaşırının üzerine mesaj yazarak kampanyaya destek verdi.



