Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'in Barum şehrinde saldırıya uğrayan El Nur İslam Merkezi Camisi, destek sunmaya gelen Veliaht Prens Haakon'un uzattığı eli kadınların sıkmamasıyla zorda kaldı.

El sıkışmayan üç kadın, başlarını eğip ellerini yüreklerinin üzerine koyarak selamlama yoluna gitmişti.

Devlet radyo televizyonu NRK'ye konuşan El Nur İslam Merkezi Camisi Sözcüsü Waheed Ahmed "Veliaht Prens'in kendisini böyle bir durumda bulmasını istemezdik, üç kadının el sıkışmayı reddedeceğini bilmiyorduk. O yüzden böyle bir şey olduğu için Veliaht Prens'ten özür diliyoruz" dedi.

İslami merkez çalışanlarının kraliyet ziyareti öncesi olası tüm senaryoları değerlendirdiklerini söyleyen Waheed Ahmed şöyle devam etti:

"El sıkışma aklımıza gelmedi, o yüzden de tartışma konusu olmadı. Kadınların el sıkışmayacağını önceden bilseydik, Veliaht Prensi buna dair bilgilendirirdik. Ama biz de tümüyle habersizdik."

10 Ağustos'taki saldırıda bir kişinin yaralandığı camiye kraliyet ziyaretinin havada kalan el görüntüleri, Veliaht Prens'e saygısızlık yapıldığı ve yakışıksız davrandığına dair tepkileri beraberinde getirmişti.