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Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

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DÜNYA  | 30.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Saldırıya uğrayan El Nur İslami Merkezi Camisi, geçmiş olsun ziyaretine gelen Norveç Veliaht Prensi Haakon'dan, kadınların dini gerekçelerle tokalaşmayı reddetmesi üzerine elinin havada kalması nedeniyle özür diledi.

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'in Barum şehrinde saldırıya uğrayan El Nur İslam Merkezi Camisi, destek sunmaya gelen Veliaht Prens Haakon'un uzattığı eli kadınların sıkmamasıyla zorda kaldı.

El sıkışmayan üç kadın, başlarını eğip ellerini yüreklerinin üzerine koyarak selamlama yoluna gitmişti.

Devlet radyo televizyonu NRK'ye konuşan El Nur İslam Merkezi Camisi Sözcüsü Waheed Ahmed "Veliaht Prens'in kendisini böyle bir durumda bulmasını istemezdik, üç kadının el sıkışmayı reddedeceğini bilmiyorduk. O yüzden böyle bir şey olduğu için Veliaht Prens'ten özür diliyoruz" dedi.

İslami merkez çalışanlarının kraliyet ziyareti öncesi olası tüm senaryoları değerlendirdiklerini söyleyen Waheed Ahmed şöyle devam etti:

"El sıkışma aklımıza gelmedi, o yüzden de tartışma konusu olmadı. Kadınların el sıkışmayacağını önceden bilseydik, Veliaht Prensi buna dair bilgilendirirdik. Ama biz de tümüyle habersizdik."

10 Ağustos'taki saldırıda bir kişinin yaralandığı camiye kraliyet ziyaretinin havada kalan el görüntüleri, Veliaht Prens'e saygısızlık yapıldığı ve yakışıksız davrandığına dair tepkileri beraberinde getirmişti.

Dagen gazetesinin genel yayın yönetmeni Vebjørn Selbekk şöyle tweetlemişti:

"Bir kadının o erkek olduğu için el sıkışmayı reddetmesi yüzünden Veliaht Prens Haakon ayakta eli havada bırakılmasının saygısızlık olduğuna inanıyorum. Müstakbel kral ve devlet başkanına saygı gösterilmesi gerekirdi."

Aslında Haakon gördüğü muamaleye hemen uyum sağlayıp durumu kurtarmıştı. Veliaht Prens, hemen kadınlara aynı jestle karşılık verip elini kalbine götürdüğü için övgü toplamıştı.

NRK, Haakon'la tokalaşmayı reddeden kadınlardan biri olan 27 yaşındaki Zeliha Acar'la konuştu.
'Kişisel bir mesele' diyerek kararında ısrar eden Zeliha Acar, sadece babası, kocası, oğlu ve erkek kardeşiyle el sıkıştığını belirterek şunları söyledi:

"Doğru olduğunu hissettiğim şeyi yapmak zorundayım. Bu, uzun zamandır sahip olduğum bir değer. Veliaht Prens'le el sıkışsaydım uzun zamandır sarıldığım değerlerden birinden vazgeçmiş olurdum" dedi.

Ülkedeki Müslüman toplumunun çıkarlarını savunan Norveç İslam Konseyi'nin yönetim kurulu üyesi olan Acar, daha önce İslami örtünmeyi engellediği için pasaport fotoğraflarında kulakların gözükmesi zorunluluğunun kaldırılması çağrısı yapmıştı.

Son dönemde İskandinavya'da Müslüman kadın ya da erkeklerin karşı cinsle dini gerekçelerle el sıkışmayı reddettiği çeşitli vakalar üzerinden epey tartışma yaşandı.

Geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da bir ilkokul, Müslüman bir vekil öğretmenin sözleşmesini kadınlarla el sıkışmayı reddettiği için uzatmama yoluna gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç cami veliaht prens

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
prens olmasi bosa sonucta oda bi insan helal olsun musluman ablalara
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