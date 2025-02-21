Norveç’te Kuzey Işıkları görüntülendi: Bu efsane görüntü Tromso'yu aydınlattı!

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu renkli ışık şöleni, bölgedeki gökyüzünü aydınlatarak unutulmaz bir manzara oluşturdu. Tromso'nun soğuk ve karanlık gecesinde gökyüzü, yeşil ve mor renklerle dans eden ışıkların etkisine kapıldı.

HER YIL TURİSTLER AKIN EDİYOR

Kuzey Işıkları, her yıl binlerce turistin Norveç’e akın etmesine neden oluyor ve bu doğa olayının büyüsüne kapılanlar, fotoğraf makineleriyle anı ölümsüzleştiriyor. Bu görsel şölen, doğanın eşsiz gücünü ve güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KUZEY IŞIKLARI NASIL OLUŞUR?

Kuzey Işıkları, doğanın en etkileyici ve büyüleyici olaylarından biridir. Peki, bu renkli ışıkların ardında hangi bilimsel süreçler yer alıyor?

Kuzey Işıkları, Güneş’in yüzeyinde meydana gelen patlamalar sonucu Dünya’ya doğru savrulan yüklü parçacıklardan kaynaklanır. Bu parçacıklar, Güneş rüzgarları olarak bilinir ve hızla uzaya yayılır.

Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), aslında Dünya'nın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Bu renkli ışıklar, özellikle kuzey kutup bölgelerinde, karanlık kış gecelerinde görülür.