Nostalji sevenlere müjde! Sanal bebek geri dönüyor!

Çocukluk anılarının baş kahramanlarından, 90'lı yıllarında teknolojiyle yeni yeni tanışan insanların elinden düşürmediği sanal bebek: Tamagotchi geri dönüyor.

Yumurta şeklindeki dijital evcil hayvan besleme oyunu Amazon'da satılmaya başlandı ve 90'lı yıllarda bildiğimiz ve sevdiklerimizin birebir kopyası.

Ürün açıklaması ise şöyle: "1997'de sevdiğiniz Orijinal Tamagotchi dijital evcil hayvanlar, orijinal programlamayla geri döndü!"

Japon şirketi Bandai tarafından yaratılan Tamagotchi, ilk olarak 1997 yılında piyasaya sürülmüş ve hızla 90'ların en popüler oyuncaklarından biri haline gelmişti. Kullanıcılarına bazı temel sorumluluklar verdiler ya da daha doğrusu sorumluluklardan kaçınmanın evcil hayvanınızın ölümüyle sonuçlanabileceğini gösterdi desek de olur... Aranızda çocukken oynayan var mı?

Çocukluğunuzu yeniden yaşamaya meraklıysanız, bu sanal bebeklerin fiyatı ortalama 150 TL'den başlıyor.





