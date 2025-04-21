Nostradamus'un 5 asırlık kehanet gerçek mi oluyor? Papa öldü gözler Vatikan'a çevrildi...

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Papa'nın ölümü, yalnızca Katolik dünyasını değil, aynı zamanda tarih boyunca yaptığı öngörülerle tanınan Nostradamus'un kehanetlerini de yeniden gündeme taşıdı.

KEHANETİN GÜNDEME GELMESİYLE GÖZLER VATİKAN'A ÇEVRİLDİ

Fransız kahin Michel de Nostredame (Nostradamus), 1555 yılında yayımladığı “Les Propheties” adlı eserinde çok yaşlı bir Papa'nın ölümünden söz etmişti. Kehanette, bu Papa'nın ardından orta yaşlı bir Romalı’nın seçileceği ve bu kişinin piskoposluğu zayıflatmasına rağmen görevde uzun süre kalacağı iddia ediliyordu. Bu öngörü, Papa Francis’in vefatı sonrası dikkatleri Vatikan’daki gelişmelere yöneltti.

YENİ PAPA NASIL SEÇİLİYOR?

Papa'nın ölümünün ardından, geleneksel seçim süreci olan “Konklav” başlatılacak. Vatikan’a dünyanın dört bir yanından gelen Kardinaller, Sistine Şapeli’nde toplanarak oy kullanacak.

Seçimin sonucu, 600 yılı aşkın süredir aynı yöntemle duyuruluyor: Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan duman. Siyah duman Papa seçilemediğini, beyaz duman ise yeni Papa’nın belirlendiğini gösteriyor.

YENİ PAPA KİM OLACAK?

Henüz kesinleşmiş bir aday bulunmamakla birlikte, Vatikan çevrelerinde üç ismin öne çıktığı konuşuluyor: Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Filipinler kökenli Kardinal Luis Antonio Tagle ve Gine doğumlu Kardinal Robert Sarah.