Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Nostradamus'un 5 asırlık kehanet gerçek mi oluyor? Papa öldü gözler Vatikan'a çevrildi...

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından Nostradamus kehanetleri bir kez daha gündem oldu. Fransız astrolog ve kahin Michel de Nostredame'ın 1555 yılında yayımlanan Les Propheties adlı eserinde geleceğe dair birçok kehanet bulunuyor. Bu kehanetlerden biri de Katolik Kilisesi'nin geleceğiyle ilgiliydi. Nostradamus'un, "yaşlı bir papanın ölümünün ardından orta yaşlı bir Romalı'nın göreve geleceği" tahmini, Vatikan'ı hareketlendirdi.

Nostradamus'un 5 asırlık kehanet gerçek mi oluyor? Papa öldü gözler Vatikan'a çevrildi...
Çiğdem Sevinç

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Papa'nın ölümü, yalnızca Katolik dünyasını değil, aynı zamanda tarih boyunca yaptığı öngörülerle tanınan Nostradamus'un kehanetlerini de yeniden gündeme taşıdı.

Nostradamus_by_Cesar

KEHANETİN GÜNDEME GELMESİYLE GÖZLER VATİKAN'A ÇEVRİLDİ

Fransız kahin Michel de Nostredame (Nostradamus), 1555 yılında yayımladığı “Les Propheties” adlı eserinde çok yaşlı bir Papa'nın ölümünden söz etmişti. Kehanette, bu Papa'nın ardından orta yaşlı bir Romalı’nın seçileceği ve bu kişinin piskoposluğu zayıflatmasına rağmen görevde uzun süre kalacağı iddia ediliyordu. Bu öngörü, Papa Francis’in vefatı sonrası dikkatleri Vatikan’daki gelişmelere yöneltti.

thumbs_b_c_1fbc2c9fd12ea6ef105358f80d530513

YENİ PAPA NASIL SEÇİLİYOR?

Papa'nın ölümünün ardından, geleneksel seçim süreci olan “Konklav” başlatılacak. Vatikan’a dünyanın dört bir yanından gelen Kardinaller, Sistine Şapeli’nde toplanarak oy kullanacak.

Seçimin sonucu, 600 yılı aşkın süredir aynı yöntemle duyuruluyor: Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan duman. Siyah duman Papa seçilemediğini, beyaz duman ise yeni Papa’nın belirlendiğini gösteriyor.

thumbs_b_c_6f8fd8a9aa342970e50519c7fab839e3

YENİ PAPA KİM OLACAK?

Henüz kesinleşmiş bir aday bulunmamakla birlikte, Vatikan çevrelerinde üç ismin öne çıktığı konuşuluyor: Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Filipinler kökenli Kardinal Luis Antonio Tagle ve Gine doğumlu Kardinal Robert Sarah.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saate bakmaya gerek yok! Yeni yöntem...Saate bakmaya gerek yok! Yeni yöntem...
Yaklaşık 400 bin TL'yi denize attı! Yaklaşık 400 bin TL'yi denize attı!

Anahtar Kelimeler:
Papa Vatikan Nostradamus kehanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...

18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...

5 asırlık kehanet: Papa öldü gözler Vatikan'da

5 asırlık kehanet: Papa öldü gözler Vatikan'da

1.5 metre uzunluğundaki yılanı yedi!

1.5 metre uzunluğundaki yılanı yedi!

Yaklaşık 400 bin TL'yi denize attı!

Yaklaşık 400 bin TL'yi denize attı!

Okulda yasak aşk iddiası! Skandal olay müstehcen mesajlarla ortaya çıktı!

Okulda yasak aşk iddiası! Skandal olay müstehcen mesajlarla ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.