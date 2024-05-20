NOW'da yayınlanan Gaddar'ın hayranlarına kötü haber! Final kararı alındı

Çukur ve Üç Kuruş'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün çektiği, Hürer Ebeoğlu'nun ise yazdığı Gaddar dizisinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyordu ancak bu reytinglere yansımadı.

Çağatay Ulusoy'u seneler sonra ekranlara döndüren Gaddar dizisi beklenen reytingleri alamadı.

SON BÖLÜMÜ 7 HAZİRAN'DA YAYINLANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi reytinglerde istenilen düzeye gelmeyince final kararı alındı.

bölümüyle final yapacak Gaddar dizisinin son bölümü NOW ekranlarında 7 Haziran'da yayınlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol yer alıyor.





