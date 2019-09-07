Mynet Trend

Nubia Red Magic 3’ün gelişmiş modeli olan 3s bakalım bizlere neler sunuyor?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 07.09.2019 08:47 | Son Güncelleme

Oyuncu telefonu furyası hız kesmeden devam ediyor. Çıkardığı telefonlar ile özellikle Çin’de büyük beğeni toplayan Nubia, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Red Magic 3 ile karşımıza çıkmıştı. Nubia şimdi de bu modelin gelişmiş sürümü olan Red Magic 3s’i tanıttı. Peki, Red Magic 3s özellikleri neler?

Nubia Red Magic 3’ün gelişmiş modeli olan 3s bakalım bizlere neler sunuyor?

Red Magic 3s, 6.65 inç büyüklüğünde 2.340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 430 nit parlaklık değerinde 90 Hz yenileme hızlı ekran ile geliyor. Gücünü 1xKryo 485 2,96 GHz + 3xKryo 485 2,42 GHz + 4xKryo 385 1,8 GHz çekirdeklerinin oluşturduğu 7nm üretim süreci ile üretilen Snapdragon 855 Plus’tan alan telefonda Adreno 640 grafik birimi yer alıyor.

8 GB LPDDR4x RAM + 128 GB  dahili depolama ve 12 GB LPDDR4x RAM + 256 GB dahili depolama seçenekleri ile gelen telefon 48 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip.

27W hızlı şarj destekli telefonda 5.000 mAh gibi oldukça iyi bir batarya yer alıyor. DTS:X ses teknolojisini destekleyen telefon sıvı soğutma teknolojisi ile mobil oyunculara ısınmadan üst düzey bir deneyim vadediyor.

Yaklaşık olarak 400 dolar fiyat etiketine sahip olacak olan telefon ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Fiyatına göre sunduğu özellikler ile dikkat çeken Red Magic 3s, özellikle mobilde oyun oynamak isteyenlerin diğer firmaların 1.000 dolara sattığı amiral gemisi modellerine yönelmesini engelleyecek gibi görünüyor.

Honor Play 3 sudan ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Facebook ve Google’a uyarı!Facebook ve Google’a uyarı!
NBA 2K20 dünya çapında piyasaya çıktıNBA 2K20 dünya çapında piyasaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nubia red magic 3s Nubia

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha fazla bellek kapasitesi daha yüksek performans

Daha fazla bellek kapasitesi daha yüksek performans

Netflix hatırlat buttonu ile abonelikleri canlı tutacak

Netflix'ten yeni hamle!

Ruh sağlığı testleri reklam verenlere mi satılıyor?

Ruh sağlığı testleri reklam verenlere mi satılıyor?

Facebook Dating ile aynı anda 9 kişiye aşık olabilir misiniz?

Tanıtımı yapıldı! Facebook'tan yeni uygulama

Telefon bağımlılarına özel telefon: Light Phone 2

Telefon bağımlılarına özel telefon!

Yılan hikayesinden beter olan iPhone SE 2 hakkındaki bilgiler

iPhone SE 2 ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.