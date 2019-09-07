Nubia Red Magic 3’ün gelişmiş modeli olan 3s bakalım bizlere neler sunuyor?

Red Magic 3s, 6.65 inç büyüklüğünde 2.340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 430 nit parlaklık değerinde 90 Hz yenileme hızlı ekran ile geliyor. Gücünü 1xKryo 485 2,96 GHz + 3xKryo 485 2,42 GHz + 4xKryo 385 1,8 GHz çekirdeklerinin oluşturduğu 7nm üretim süreci ile üretilen Snapdragon 855 Plus’tan alan telefonda Adreno 640 grafik birimi yer alıyor.

8 GB LPDDR4x RAM + 128 GB dahili depolama ve 12 GB LPDDR4x RAM + 256 GB dahili depolama seçenekleri ile gelen telefon 48 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip.

27W hızlı şarj destekli telefonda 5.000 mAh gibi oldukça iyi bir batarya yer alıyor. DTS:X ses teknolojisini destekleyen telefon sıvı soğutma teknolojisi ile mobil oyunculara ısınmadan üst düzey bir deneyim vadediyor.

Yaklaşık olarak 400 dolar fiyat etiketine sahip olacak olan telefon ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Fiyatına göre sunduğu özellikler ile dikkat çeken Red Magic 3s, özellikle mobilde oyun oynamak isteyenlerin diğer firmaların 1.000 dolara sattığı amiral gemisi modellerine yönelmesini engelleyecek gibi görünüyor.

Honor Play 3 sudan ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor

