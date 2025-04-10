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Nüfusu artırmaya çalışıyorlardı! Çin'de para miktarını duyan çocuk yaptı! Hastanelerde yer kalmadı

Azalan nüfusu artırmak için Çin, ikinci ve üçüncü çocuğa ödeme yapacağını duyurmuştu. Yeni uygulama başarılı oldu ve parayı duyan hastanelere akın etti. Doğum hastanelerinin kapasitesinin aştığı söyleniyor.

Nüfusu artırmaya çalışıyorlardı! Çin'de para miktarını duyan çocuk yaptı! Hastanelerde yer kalmadı
Jale Uslu

Geçtiğimiz yılın başlarında, Çin'in bir kentinde daha fazla çocuk sahibi olmaları için ciddi nakit teşvikleri sunmaya başlamıştı. İkinci çocuk için yaklaşık 13.000 dolar ve üçüncü çocuk için ise 23 bin dolara kadara kadar ödeme yapılacaktı. Bu haberin ardından doğumlar tüm yıl boyunca %17 arttı.

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HASTANELERİN KAPASİTESİ SINIRA ULAŞTI

Tianmen Anne Çocuk Hastanesi'nin girişinde yer alan "Daha çok çocuk, daha çok mutluluk" sloganı ve kadınlara yönelik bilgilendirici broşürler de ayrıca dikkat çekiyor. Tianmen'deki uygulamanın başarısı ise bu çabaların en somut örneklerinden biri oldu. Bu nedenle kentteki doğum hastanelerinin kapasitesi sınıra ulaştı ve yoğun talep görülüyor.

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13 bin dolar yaklaşık 500 bin TL ederken üçüncü çocuğa verilen 23 bin dolar ise yaklaşık 870 bin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin doğum çocuk
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