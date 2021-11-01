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Nükhet Duru: Çok özlemişim gazino günlerini

01.11.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Nükhet Duru ve başarılı müzisyen İskender Paydaş, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453 ’te bulunan Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu.

Nükhet Duru: Çok özlemişim gazino günlerini

Büyük bir ilgi ve alkışlar içinde sahneye çıkan Duru konuklarına ''Ne çok özlemişim gazino günlerini. Eski günlerimizi tekrar yaşayalım bu gece hepimiz muhteşem bir gece yaşayacağız, ben yeni şeyleri çok severim yeni ayakkabılar, yeni kıyafetler ve şimdi de Yeni Gazino. Haydi bakalım hayırlı olsun'' diyerek özlenen şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Nukhet Duru (8)

“MUHTEŞEM DÜET”

Eski ve yeni şarkılarıyla misafirlerine adeta müzik ziyafeti sunan Nükhet Duru; ''Yıllardır tanıdığım, çocukluğunu bildiğim kendisini ve sanatını çok sevdiğim sevgili İskender birkaç şarkıyla bana eşlik ederse bu gece daha da güzel olacak'' diyerek kendisinden önce sahne alan meslektaşı İskender Paydaş’ı sahneye davet etti.
Nukhet Duru, İskender Paydaş (5)

Unutulmaz şarkıları seslendiren Nükhet Duru'ya eşlik eden İskender Paydaş, konuklarına eşsiz bir gece yaşattılar.

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