Nükhet Duru'dan Hülya Avşar'a tepki

‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ isimli kabaresi ile sevenleriyle bir araya gelen Duru, Kayseri’ye gelir gelmez mantı yediğini belirterek, “Pastırma aldım, sucuk, öyle şeyler. Caddeler çok güzel, çok geniş. Sadece biraz sakin buldum, nerede bu insanlar? Çok az insan gördüm, çok uslu çocuk onlar, oturup televizyon izliyorlar herhalde” ifadelerini kullandı.

Kabare gösterisi ile ilgili ise Duru, “Seyirciyle biraz interaktif, anılarımdan bahsediyorum, onlara soruyorum, onlar bana bazen soruyor, bazen sormuyor ve dinliyor. Küçük bir masalı şarkılarla süslüyoruz” dedi.

HÜLYA AVŞAR'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Hülya Avşar’ın, televizyon programında Mehmet Aslantuğ'la sohbeti sırasındaki "Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözleri için Duru şöyle konuştu:

“Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Dünyadaki her şeyi, kadın cinsi hallediyor. Ekonomiden tutun, çocuk yetiştirmekten çıkın, tüketim ve üretim ve beslenme ve üstümüze giydiklerimiz çoğunluk kadınların eseri. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor.”