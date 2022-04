Nükhet Duru kimdir? Kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Nükhet Duru'nun oğlu kim?

Nükhet Duru; Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 23 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümüne konuk oldu. Programın bir diğer konuğu ise Emre Kınay. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konsepti Nükhet Duru Gecesi’ olarak belirlendi. Peki Nükhet Duru kimdir? Kaç yaşında? oğlu kim? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

NÜKHET DURU KİMDİR?

19 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 66 yaşındadır. Usta ses sanatçısı Nükhet Duru, Niğdeli'dir. Anne ve babasının boşanmasının ardından büyük bir travma yaşayan Duru, küçük yaşta felç oldu ancak atlattı. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı o yıllarda Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. İlk plağını 1974 yılında dolduran Nükhet Duru, zaman içerisinde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Nükhet Duru'nun albümleri ve plakları

1974 yılında profesyonel müzik kariyerine başlayan Nükhet Duru'nun albümleri şöyle:

Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)

Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)

Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)

Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)

Cambaz - Haydi Hayat (1977)

Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)

Anılar - Güneş (1978)

Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)

Portofino - Yıldızlar (1979)

Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)

Remix-1 (1998)

Remix-2 (1998)

Nükhet Duru '99 (1999)

Durup Dururken (2008)

İlk 2 (2010)

Mavi Düşler (2018)

Bir Nefes Gibi (1976)

Melankoli (1978)

Sevgili Çocuklar (1979)

Nükhet Duru IV (1979)

Nükhet Duru 1981 (1981)

Aşıksam Ne Farkeder? (1982)

Her Şey Yeni (1984)

Sevda (1985)

Nadide (1986)

Çek Halatı Gönlüm (1987)

Benim Yolum (1989)

Aç Gözünü Adamım (1991)

Aman Tanrım! (1992)

Nükhet Duru (1994)

Gümüş (1996)

Mühür (1997)

Cahide - Bu Bir Efsane (1998)

Bana Rağmen (2001)

Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)

...Gece Saat On İki (2006)

Tam Zamanında (2012)

Aşkın N Hali (2015)

NÜKHET DURU'NUN OĞLU KİM?

Nükhet Duru 1987 yılında Dikran Masis ile evlenmiştir. Çift, yılında ayrılmıştır. Nükhet Duru ve Dikran Masis'in Cem Masis adında oğlu vardı. Nükhet Duru 1995 yılında evlendiği Özalp Birol'dan 1999 yılında boşanmıştır.