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Nur Fettahoğlu, Kardeş Çocukları'ndaki Umay Karay rolüyle şaşırtacak!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 14.01.2019 02:36 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Star TV'nin iddialı dizisi Kardeş Çocukları'ndaki yeni rolüyle şaşırtacak. Nur Fettahoğlu, bu kez bambaşka bir karakter ve imajla geliyor.

Nur Fettahoğlu, Kardeş Çocukları'ndaki Umay Karay rolüyle şaşırtacak!

Nur Fettahoğlu, Kardeş Çocukları'nda uzun kızıl saçları ve yeni tarzıyla dikkat çekerken, canlandıracağı karakterle de izleyiciye ters köşe yapacak. Nur Fettahoğlu'nun dizideki karakteri 'Geçmişini yıllar sonra kanlı canlı karşısında bulmak, Umay Karay’ın en büyük kabusu olacak' sözleriyle tanıtıldı.

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Ünlü oyuncunun canlandıracağı sıra dışı karakter Umay Karay için Instagram sayfası da açıldı.

UMATY

Gold Film'in yapımcısı olduğu, başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları" çok yakında Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

NUR FETTAHOĞLU VE AYÇA BİNGÖL KARDEŞ ROLÜNDE
Sevilen oyuncular Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu dizide iki kız kardeşi canlandıracak.

Kardeş Çocukları'nda; Ayça Bingöl, yoksulluklarla dolu bir köyde kızı Hayat'la yaşam savaşı veren mücadeleci bir anneyi canlandırıyor. Yıllar önce yaşadıkları köyü terk ederek İstanbul'a giden ve kendisini yoktan var eden Umay karakterine ise Nur Fettahoğlu hayat veriyor. Dizide, yaptığı evlilikle İstanbul sosyetesine adım atan Umay, kızı Hayal ve eşi Tarık Reşat'la yaşadığı kusursuz hayatı bir gecede değişecek.

İki bambaşka hayat kuran Ümran ve Umay'ın verdikleri sınavı konu alan dizide kader önce kızları Hayat ve Hayal'i bir araya getirecek. Ümran ve Umay ise yıllar sonra yeniden yan yana geldiğinde geçmişin karanlık sırları ortaya çıkmaya başlayacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" çok yakında Star’da ekrana gelecek.

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