Nur Fettahoğlu, Kardeş Çocukları'ndaki Umay Karay rolüyle şaşırtacak!

Nur Fettahoğlu, Kardeş Çocukları'nda uzun kızıl saçları ve yeni tarzıyla dikkat çekerken, canlandıracağı karakterle de izleyiciye ters köşe yapacak. Nur Fettahoğlu'nun dizideki karakteri 'Geçmişini yıllar sonra kanlı canlı karşısında bulmak, Umay Karay’ın en büyük kabusu olacak' sözleriyle tanıtıldı.

Ünlü oyuncunun canlandıracağı sıra dışı karakter Umay Karay için Instagram sayfası da açıldı.

Gold Film'in yapımcısı olduğu, başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları" çok yakında Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

NUR FETTAHOĞLU VE AYÇA BİNGÖL KARDEŞ ROLÜNDE

Sevilen oyuncular Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu dizide iki kız kardeşi canlandıracak.

Kardeş Çocukları'nda; Ayça Bingöl, yoksulluklarla dolu bir köyde kızı Hayat'la yaşam savaşı veren mücadeleci bir anneyi canlandırıyor. Yıllar önce yaşadıkları köyü terk ederek İstanbul'a giden ve kendisini yoktan var eden Umay karakterine ise Nur Fettahoğlu hayat veriyor. Dizide, yaptığı evlilikle İstanbul sosyetesine adım atan Umay, kızı Hayal ve eşi Tarık Reşat'la yaşadığı kusursuz hayatı bir gecede değişecek.