Nur Yerlitaş adeta eridi

Geçtiğimiz yıl gıdı toplatma operasyonu geçiren Nur Yerlitaş’ın zayıfladığını gören herkes, modacının mide küçültme ameliyatı olduğu iddia etti. Ancak Yerlitaş, verdiği röportajda kendisi hakkında çıkan bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. İşte Nur Yerlitaş’ın sosyal medya hesabından takipçileriyle yaptığı o paylaşım;

Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti

1 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Seren Serengil bundan kısa süre önceye kadar balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu. Sıkı bir diyet ve sporla da süper bir görünüme kavuştu.

2 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Son olarak 'O Hayat Benim' dizisinde Nuran karakterinde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projesi için 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı 50 kiloyu verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu. Ancak kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti.

3 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Yeşim Ceren Bozoğlu onlarca kiloyu verdikten sonra yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

4 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti 43 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali şoke etti. Takipçileri oyuncuya "Bu sen misin?" demeden edemedi

5 / 56 EMEL MÜFTÜOĞLU Şarkıcı Emel Müftüoğlu 80 kiloya çıkınca 1.5 yıl önce modaya uyup mide küçültme ameliyatı olmuştu. Geçen gün Etiler Akmerkez’de alışverişe çıkan Emel Müftüoğlu incecik görünüyordu.

6 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti 30 kilo verdiği söylenen Emel Müftüoğlu, “Yemeğe anormal düşkün biriydim. Şimdi çok sevdiğim tatlılar bile bana zehir gibi geliyor. Şekerle tüm bağımı kestim” dedi.

7 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Şarkıcı Emre Aydın geçen sene evlendiği Eda Köksal sayesinde 14 kilo verdi. 85 kilodan 71 kiloya düştü.

8 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Emre Aydın ''Eşimin desteği ile eski kiloma kavuştum. Bana her gün spor yaptırıyor. tüm diyet yemeklerimi kendisi hazırlıyor'' dedi.

9 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Işın Karaca şöhretinin ilk yıllarında sahnelerin güçlü sesi ama kilolu yıldızıydı. Bir gün kızı Mia için kilo vermeye karar verdi. İnaılmaz bir azimle zayıflamaya başladı. Kilolarından kurtuldu ve yepyeni bir Işın Karaca vardı karşımızda.

10 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti O da bir zamanlar kilolu bir ünlüydü! Sahnede daha rahat etmek istedi. Fatih Ürek geçirdiği mide ameliyatından sonra 98 kilodan 75 kiloya düştü.

11 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Şarkıcı Ziynet Sali'yi hep güzelliği, güzel sesi ve düzgün fiziği ile biliriz.

12 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Bir zamanlar 80 kilodan 54 kiloya düştüğünü biliyoruz. Ancak ortaya çıkan bu fotoğraf herkesi çok şaşırttı.

13 / 56 İŞTE ZİYNET SALİ'NİN ESKİ HALİ;

14 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Oyuncu Pelin Öztekin 153 kiloya çıkınca 2015'te mide ameliyatı olmuştu. İki yılda 90 kilo verip 63'e düştü.

15 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Pelin Öztekin, şimdi de aradığı aşkı buldu ve evlilik yolunda ilerliyor.

16 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Haziran'da Berk Uğuz ile aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin'in liseli aşkıyla evlilik kararı aldı. Önümüzdeki yaz evlenmeyi planlıyorlar.

17 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Pelin Öztekin ''Lisede okurken Berk'e platonik olarak aşıktım. Yıllar sonra bir mucizeyi yaşıyoruz. Birbirimizin kıymetini çok iyi biliyoruz'' dedi.

18 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Pelin Öztekin daha önce meslektaşı Kıvanç Baran Arslan ile aşk yaşıyordu. Çift nişanlanmıştı ancak daha sonra yollarını ayırdı.

19 / 56 Pelin Öztekin

20 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Türkiye'nin en güzel mankenlerinden Tülin Şahin son olarak Victoria Secret'ın defilesinde pembe halıda boy göstererek gururumuz olmuştu.

21 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Fiziği ve tavırlarıyla hayran bırakan Tülin Şahin'in mesleğe adım attığı ilk yıllarda aslında kilolu olduğunu biliyor muydunuz?

22 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti İşte şimdi neredeyse sıfır beden gibi gözüken Tülin Şahin'in yıllar önceki hali...

23 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Tülin Şahin'in 65-70 kiloluk halini bilmiyor olabilirsiniz. Tülin Şahin, bu fotoğrafta bambaşka biri gibi gözükmüyor mu?

24 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Güzel model podyumlardan uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 27 kilo birden verdi.

25 / 56 İşte Tülin Şahin'in 20 yıl önceki fotoğrafları...

26 / 56 Tülin Şahin

27 / 56 Tülin Şahin

28 / 56 Tülin Şahin

29 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 4 filminde 'Aslıhan' karakterini canlandıran Ece İncebay'ı yeni görüntüsüyle şaşırttı.

30 / 56 SOYADIMIN HAKKINI VERİYORUM Geçirdiği mide ameliyatının ardından 38 kilo veren Ece İncebay, yeni haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. İncebay, verdiği bir röportajda "Soyadımın hakkını veriyorum artık" demişti.

31 / 56 İŞTE ECE İNCEBAY'IN SON HALİ;

32 / 56 İŞTE ECE İNCEBAY'IN SON HALİ;

33 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, Mart 2016’da 80 kiloydu. Korkmasına rağmen mide ameliyatı oldu. 8 ayda 27 kilo verip 53’e kadar indi.

34 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Gülşah Saraçoğlu “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Elbise diktiğim artistler gibiyim. Bazı ünlü arkadaşlarım bana ‘Sahneye çıkmanın zamanı geldi’ diye takılıyor. Televizyon programı için teklifler almaya başladım bile.”

35 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Atv'deki 'Seven Ne Yapmaz'da oynayan Şeyla Halis ise 1 yılda 40 kilo verdi. Oyuncunun mide ameliyatı olduğu iddia edildi.

36 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Ancak Şeyla Halis ''Diyet ve sporla zayıfladım. Ameliyat olmadım'' dedi.

37 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Okan Karacan mide küçültme ameliyatı sonrasında günden güne eriyor.

38 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atılan Okan Karacan, zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak oyunculuğu düşünmediğini açıklamıştı.

39 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Gördüğü tedavi ile fazla kilolarından kurtulan Okan Karacan, geçtiğimiz yaz eşi Zeynep Karacan ile Alaçatı’daydı.

40 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti 140 kilodan 80 kiloya düştüğünü söyleyen Karacan “Artık rahatça gezebiliyorum” dedi.

41 / 56 'Ayakkabılarımı bile bağlayamıyordum' 140 kiloya ulaştıktan sonra ameliyat kararı alan Okan Karacan, "Ayakkabılarını bile eğilip bağlayamayan birisiydim. Eşim Zeynep 7 aylık hamile iken benim obezite cerrahisi ile zayıflama olayım gündeme geldi. Önce korktum, oğlumu kucağıma alayım dedim ama sonra doktorlar 'Alican seni daha sağlıklı görsün, şimdi ameliyat olmanda fayda var' deyince ameliyat oldum" diye konuştu.

42 / 56 Yaşam tarzını baştan aşağı değiştirdi Ameliyat sonrası 1 yılda 60 kilo vererek 80 kiloya düşen Okan Karacan, yaşam tarzını da baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. Okan Karacan, "Şu an 80 kiloyum. Arabayı çıkardım hayatımdan. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çok sosyalleştim. Hızlandım, yürüyorum" dedi.

43 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Tüp mide ameliyatı yöntemiyle 60 kilo veren Hamdi Alkan, ameliyat sonrası "Keşke daha önce olsaydım" diyerek, kararı hakkında mutlu olduğunu açıkladı.

44 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Opera sanatçısı Hakan Aysev bir zamanlar çok kiloluydu. Ama geçirdği mide ameliyatı ve dikkat etmesi sonucu kilo vererek hayatı değişti.

45 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Oyuncu Ümit Erdim de azimle kilo verip yepyeni bir görünüme kovuşanlardan. Ümit Erdim'in de yaşadığı değişim inanılmaz.

46 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Uzun süredir ekranlara ara veren Berna Laçin bağırsak problemi nedeniyle sıkı bir diyete başladı.

47 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Bağırsak sistemindeki bozulma nedeniyle GAPS diyetine başlayan Berna Laçin, kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.

48 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Berna Laçin, Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına ''Yaz günü etrafımda börek, pasta uçuşurken o kadar azmettim zayıfladım, şöyle karnımı içeri çekip bir fotoğraf paylaşmayı haketmedim mi yav? Fotoshop yapmadık ya biraz artistik durduk be abilerim, ablalarım... Kıskanma ne olur, yeme senin de olur. (Bu arada zayıflama diyeti değil bağırsak problemim için GAPS diyeti ile tedavi oldum.)'' notunu düştü.

49 / 56 GAPS DİYETİ NEDİR? Bozulan bakteri dengesini (disbiyozis) düzeltmek; hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak (leaky gut syndrome) duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için uygulanan özel bir beslenme programıdır.

50 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Ezgi Mola şöhretinin ilk yıllarında tonton bir oyuncuydu. Ama özgüvenini geri kazanmak için zayıflamaya başladı.

51 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Tatil sezonunu oyuncu Enis Arıkan ile Antalya'da açan Ezgi Mola'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda fit hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

52 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Güzel oyuncunun büyük beğeni toplayan fotoğraflarına çok sayıda yorum yapıldı.

53 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti Ezgi Mola verdiği kilolarla adeta yeniden doğdu.

54 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti

55 / 56 Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti