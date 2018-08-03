Nur Yerlitaş pazartesi ameliyat olacak

Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti.

BEYİN KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin beyin cerrahı Prof. Dr. Necmettin Pamir’in muayenesi ve gerekli testlerin ardından, Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. Nur Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.

BEYİN KANSERİ NEDİR?

Beyindeki kötü huylu tümörün büyümesiyle oluşan hastalığa beyin kanseri denir. Beyin tümörleri kafanın içinde büyüyerek beyne baskı yapar. Bu tümörlerin olduğu bölgede ağrıya sebep olurlar. Tümörler düzensiz bir şekilde büyürler ve büyüdükçe ilerleyeceği yer kalmayınca beyinde baskı oluşturacağı için beyin bazı fonksiyonlarını kaybedecektir. Beyin kanseri sebep olan bu tümörler iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır.

İyi huylu tümörler beyin dokusundan kolayca ayrılarak tamamına yakın ameliyatla çıkarılabilir. Ne iyi huylu olsalar da riskli bölgelerde oluşmuşlarsa ameliyat sonrası bazı istenmedik sonuçlar oluşabilir. Kötü huylu tümörler; çok çabuk üreyen çamur kıvamında ameliyatla alınması oldukça zordur. Ameliyatla hepsini almak mümkün değildir, çünkü beyin hücreleri de bu tümörle geleceği için hepsi alınamaz. Ameliyatla alınsalar dahi tekrar ürerler. Ameliyat sonrası 5 yıl yaşayacağı gibi 5-6 ay sonra hastanın vefat ettiği de olur. Tümörlerin çoğunluğu iyi huyludur. Beyaz tenli ırkta ve kadınlardan çok erkeklerde görülmektedir. Kötü huylu tümörler en çok çocuklarda ve 60 yaş üstü yaşlılarda görülür. Kalıtsal olarak geçmesi de mümkündür.

Beyin Kanseri Belirtileri

Beyin kanseri olan bir hasta bazen hiç belirti vermeyebilir. Ufak kafa çarpması, tomografiye girilmesiyle tesadüfen karşımıza çıktığı da olur.

