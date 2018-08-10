Nur Yerlitaş'tan haber var! Taburcu oldu

Meme kanserini yenen modacı Nur Yerlitaş'a geçen günlerde beyin kanseri teşhisi konmuştu. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyata alınan 62 yaşındaki modacının sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

''Nur Hanım 6 Ağustos Pazartesi opere edilmiş, ardından Yoğum Bakım ve Beyin ve Sinir Cerrahisi servisinde takipleri yapılmıştır.

Bu süreç içerisinde Nur Yerlitaş'ın herhangi bir sorunu olmamıştır.

Alınan örneklerden elde edilen sonuçlar beyin ve sinir cerrahisi ekibince değerlendirilmiş ve hastanın tedavi planı yapılmıştır

Bir süre evde istirahati takiben tedavi süreci ayaktan devam edecektir.''

