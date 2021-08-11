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Nurdan Beşen'den İbrahim Büyükak paylaşımı: Kendi uyudu!

11.08.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İbrahim Büyükak, üç yıl önce çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ay oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikiliden Beşen, eşi ve oğlunu paylaştı.

Nurdan Beşen'den İbrahim Büyükak paylaşımı: Kendi uyudu!

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, geçtiğimiz ay bebekleri Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkaran Büyükak çifti, oğullarıyla verdikleri pozları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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EŞİNİ İFŞA ETTİ

Ünlü çiftten psikolog Nurdan Beşen, eşi İbrahim Büyükak'ın oğullarını uyutmaya çalıştığı anları paylaştı. Minik Aslan Oktay'ı uyuturken kendi uyuyakalan oyuncuyu ifşa eden Beşen, paylaşımına; "Çocuğu uyutayım derken kendi uyudu" notunu düştü.

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İbrahim Büyükak
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