Nurdan Beşen'den İbrahim Büyükak paylaşımı: Kendi uyudu!

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, geçtiğimiz ay bebekleri Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkaran Büyükak çifti, oğullarıyla verdikleri pozları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

EŞİNİ İFŞA ETTİ

Ünlü çiftten psikolog Nurdan Beşen, eşi İbrahim Büyükak'ın oğullarını uyutmaya çalıştığı anları paylaştı. Minik Aslan Oktay'ı uyuturken kendi uyuyakalan oyuncuyu ifşa eden Beşen, paylaşımına; "Çocuğu uyutayım derken kendi uyudu" notunu düştü.



