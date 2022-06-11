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  4. Nureddin Nebati skeci ses getirmişti... Güldür Güldür'ün merakla beklenen 6'lı masayı konu alan yeni bölümü yayınlandı! Dikkat çeken İmamoğlu detayı

Nureddin Nebati skeci ses getirmişti... Güldür Güldür'ün merakla beklenen 6'lı masayı konu alan yeni bölümü yayınlandı! Dikkat çeken İmamoğlu detayı

11.06.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'ün geçtiğimiz günlerde yayınladığı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skecinin ardından bu kez de muhalefet partilerini konu alan yeni skeci yayınlandı. Skeçte 6'lı masada yer alan muhalefet partilerinin liderleri konu edildi. Skeç, sosyal medyada platformlarında çok konuşulanlar arasına girerek gündem oldu. Öte yandan skecin son kısımlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlandırması yapıldı. İşte haberin detayları...

Nureddin Nebati skeci ses getirmişti... Güldür Güldür'ün merakla beklenen 6'lı masayı konu alan yeni bölümü yayınlandı! Dikkat çeken İmamoğlu detayı

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür'ün 310'uncu bölümü ses getirdi. Geçtiğimiz bölümlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gibi isimleri konu alan skeçler yayınlanan Güldür Güldür'de bu kez de muhalefet partilerini konu alan 6'lı masa skeci yayınlandı.

MUHALEFET LİDERLERİ KONU ALINDI

Bir restoranda geçen skeçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı.

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“ARTIK BİR ŞEYLER SÖYLEYELİM, VİDEO ÇEKMEKTEN BİZİM PARTİMİZ AJANSA DÖNDÜ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun faturasını ödemediği için elektriğinin kesilmesi, Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü, masanın Cumhurbaşkanı adayını belirlememesi, ‘kutlama’ kelimesinin kullanılması nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘muhafazakârlar korktu’ tepkisi, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun “Bildiklerimi anlatsam var ya”, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “İki kriz çözmüş liderim”, Demokrat Parti Gültekin Uysal'ın “Esnaf ziyareti yaptım kimse tanımadı” ifadeleri yer alırken, sosyal içerikli videolarıyla gündeme gelen Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da “Artık bir şeyler söyleyelim, video çekmekten bizim partimiz ajansa döndü” ifadesi yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU DETAYI

Skecin sonlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlandırması yapıldı.

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Fragmanda yer almayan, Mahir İpek'in canlandırdığı İmamoğlu taklidi skecin sürprizi oldu.

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