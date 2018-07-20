Nurgül Yeşilçay'a ne olmuş öyle? Ortalık fena karıştı

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın (41) başrolde yer aldığı Gülperi dizisinin Bebek’teki çekimleri gergin başladı. Sette görüntülenen oyuncu, üç farklı mekanda kamera karşısına geçti. Milliyet'in haberine göre;: gün boyu çalışan Yeşilçay, hayranlarının yoğun ilgisi yüzünden zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı botoks ve dolgular nedeniyle eleştirilen Yeşilçay, bu müdahaleler nedeniyle pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Ancak oyuncunun yanak ve göz altlarındaki şişlikler, akıllara ‘Yine mi botoks yaptırdı?’ sorusunu getirdi. Gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynayan sanatçı, etrafını saran 20 kişilik ekibini yanından ayırmadı.

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğraf çekilmesine tepki gösteren bazı çalışanlar, muhabirlerin işini yapmasına engel oldu.

Bölüm başına 150 bin TL kazanacağı iddia edilen oyuncu dizide, üç çocuklu kapıcı Gülperi’ye hayat veriyor.

Proje, Fatma Girik’in 1982 yılında rol aldığı Gülsüm Ana filminden esinlenerek dizi haline getirildi. Başrolde Yeşilçay’a, Timuçin Esen eşlik ediyor.



