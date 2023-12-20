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Nurgül Yeşilçay Athena konserine gidip 'Sakın gözünüzde büyütmeyin' demişti! Gökhan Özoğuz'dan cevap gecikmedi! 'Çok tatlı bir kadın ama...'

20.12.2023 09:54 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde oğlu Osman Nejat'la birlikte Athena konserine giden güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay grubun solisti Gökhan Özoğuz'la tanışmak için kulise gittiklerini ancak beklemedikleri bir tepki ile karşılaştıklarını söylemişti. Yeşilçay'ın 'Sakın gözünüzde büyütmeyin' sözleri sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Gökhan Özoğuz'dan cevap gecikmedi...

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği Alanur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Londra'dan dönen oğlu Osman Nejat'a kavuşan Nurgul Yeşilçay, oğlu ile birlikte Athena konserine gitmiş ve grubun üyesi Gökan Özoğuz'a fena patlamıştı.

Gökhan Özoğuz'la tanışmak için kulise gittiklerini ancak beklemedikleri bir tepki ile karşılaştıklarını söyleyen Yeşilçay 'Sakın gözünüzde büyütmeyin' ifadelerini kullanmıştı.

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir davette görüntülendi. Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın birkaç gün önce kendisine sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözlerini kullanması hakkında konuştu.

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"ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYOR OLABİLİR"

Gökhan Özoğuz, konuyla ilgili olarak, "Bence öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatlarının içerisinde zor zamanları olabiliyor. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" dedi.

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"KİMSEYİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN"

Nurgül Yeşilçay, daha sonra "Bir genç, Gökhan ile tanışmak istiyor. Çünkü çok seviyor 'Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için. Ay... Gökhan'da bir afra, bir tafra. Gökhan, ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı. Neyse, sakın hayallerinizi yıkmayın. Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin. Uyarayım dedim" şeklinde konuşmuştu.

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