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  4. Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı: Hepsini denedim ama...

Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı: Hepsini denedim ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

Yüzünün hemen her yerinde bir dokunuşun olduğunu belirten Yeşilçay, 'Bence botoks filan dünyanın en saçma işi, kimse yaptırmasın. Hepsini denedim, uyguladım, yaptırmayın kardeşim' diye konuştu.

Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı: Hepsini denedim ama...

Nurgül Yeşilçay önceki gün oğlu Osman Nejat Özer'le Kuruçeşme'de bir markette yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi.

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Oyuncu, son dönemde yüzünde yaptırdığı işlemlerle ilgili sorulara yanıt verdi. Yüzünün hemen her yerinde bir dokunuşun olduğunu belirten Yeşilçay, “Bu zamana yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım. Bu son yaptırdığım ‘Hollywood yanağı’ değil.

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Bir şey yaptırdım ama ben de bilmiyorum. Çok güzel bir uygulama yüzümde bir incelme oldu ve hoşuma gitti. Sadece yüzüme değil boynuma, yanaklarıma ve çeneme, her yerime yaptırdım” dedi. Botoks yaptıran ünlülere tavsiyelerde bulunan Yeşilçay “Bence botoks filan dünyanın en saçma işi, kimse yaptırmasın. Hepsini denedim, uyguladım, yaptırmayın kardeşim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay estetik

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