Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı: Beni dava ettiler

YouTube programı “Sahne Tozu Yutanlar”, yeni bölümünde uzun yıllar sonra Bir Barda Bir Gece tiyatro oyunu ile sahnelere dönen Nurgül Yeşilçay ile oyunun yönetmeni Nagihan Gürkan’ı bir araya geldi.

Samimi açıklamalarda bulunan Nurgül Yeşilçay, başrolünü Özcan Deniz’le paylaştığı Asmalı Konak dizisi hakkında yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Nurgül Yeşilçay, Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence’ın son filmi için “çekimler çok kötüydü” açıklamasına atıfta bulunarak, “Bizde asla öyle diyemezsin” diye konuştu.

"BENİ DAVA ETMİŞTİ"

Yeşilçay “Ben ‘Asmalı Konak’ta ‘Beklediğimiz kadar iyi bir film olmadı’ dedim diye dava etmişti beni Abdullah Oğuz” açıklamasını yaptı.

