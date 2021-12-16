MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı: Beni dava ettiler

Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı: Beni dava ettiler

16.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Asmalı Konak ile kariyerinde zirveyi gören Nurgül Yeşilçay, bu sezon hem tiyatro hem sinema hem de dizide rol alarak yoğun bir tempoya giriş yaptı. Youtube’da bir programa katılan Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak’la ilgili yaptığı itirafla herkesi çok şaşırttı.

Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı: Beni dava ettiler

YouTube programı “Sahne Tozu Yutanlar”, yeni bölümünde uzun yıllar sonra Bir Barda Bir Gece tiyatro oyunu ile sahnelere dönen Nurgül Yeşilçay ile oyunun yönetmeni Nagihan Gürkan’ı bir araya geldi.

20211215-nurgul-yesilcay-en-bagimli-filmler-aslinda-bagimsiz-filmler-251645-c1f892a85f8118321cbe

Samimi açıklamalarda bulunan Nurgül Yeşilçay, başrolünü Özcan Deniz’le paylaştığı Asmalı Konak dizisi hakkında yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Nurgül Yeşilçay tam paylaşırken doları gördü! Bakın ne dediNurgül Yeşilçay tam paylaşırken doları gördü! Bakın ne dedi

Nurgül Yeşilçay, Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence’ın son filmi için “çekimler çok kötüydü” açıklamasına atıfta bulunarak, “Bizde asla öyle diyemezsin” diye konuştu.

"BENİ DAVA ETMİŞTİ"

Yeşilçay “Ben ‘Asmalı Konak’ta ‘Beklediğimiz kadar iyi bir film olmadı’ dedim diye dava etmişti beni Abdullah Oğuz” açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Yaradana inanıyorum!''Göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Yaradana inanıyorum!''
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.