Son Nefesime Kadar dizisi 24 Şubat Perşembe günü ilk bölümüyle FOX TV izleyicisiyle buluştu. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban gibi usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Son Nefesime Kadar dizisinin yapımcılığını Pastel Film üstleniyor. Peki Nurgül Yeşilçay'ın başrol oynadığı Son Nefesime Kadar dizisinin yapımcısı Efe İrvül kimdir? Efe İrvül nereli ve kaç yaşında? Pastel Creative Network Dijital Reklam Ajansı'nın kurucusu Efe İrvül'ün hayatı ve biyografisi haberimizde.

EFE İRVÜL KİMDİR?

Efe İrvül 16 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Öğrenim hayatına Özel Şişli Terakki İlkokulunda başlayan Efe İrvül, liseyi MEF okullarında, üniversiteyi ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde okudu.

2014 yılında Pastel Film ailesine katılan Efe İrvül, 'O Hayat Benim' projesiyle iş hayatına ilk adımını attı.

Daha sonra Bir Deli Sevda, Kalbimdeki Deniz, İnsanlık Suçu, Güvercin, Zümrüdüanka gibi birçok projeye imzasını atan Efe İrvül, son 3 yıldır CEO’luk görevini üstlenmekte.

Efe İrvül, bugün çağımızın teknolojilerine ve yeniliklerine uyum sağlayarak geleceğe yönelik projeler geliştiriyor. Televizyon ve dijital mecralara içerikler üretiyor.

Efe İrvül, 2021 yılında ise Pastel Creative Network dijital reklam ajansını kurdu.

