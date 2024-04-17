Nurgül Yeşilçay'ın iddialı pozları sosyal medyayı salladı! "Lahmacun kombini"

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Yeşilçay zayıflama sırrını anlatmış tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirtmişti. Ünlü isim, ayrıca sabah kalktıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediği söylemişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Oyuncu bu kez Instagram hesabından paylaştığı son pozlarıyla gündeme geldi.

"SURATSIZLIK VE FULL MAKYAJ OLMAZSA OLMAZ"

Yazın gelmesiyle birlikte tatil sezonu yavaş yavaş başlıyor. Tatil için en çok tercih edilen yerlerden biri de Bodrum oluyor. Bodrum'daki lahmacun fiyatları her yıl gündeme gelmeyi başarıyor. Konuyla ilgili esprili bir paylaşım Nurgül Yeşilçay'dan geldi.

Yeşilçay, 'Lahmacun kombini' paylaşımı diyerek mayosuyla poz verdi. İddialı pozlarına ise "'Lahmacun kombini' geldi. Bodrum 2024 lahmacun tarifesi belirlendiğine göre ona en uygun sizi zengin gösterecek kombin önerimle buradayım. Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz" notunu yazdı.

Paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.







