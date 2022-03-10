MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay ve dostu Murat Cemcir'in arası bozuldu!

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay ve dostu Murat Cemcir'in arası bozuldu!

10.03.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Cemcir’le, şirketinde yönetici olarak çalışan yakın arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay’ın arası bozuldu. İş Mahkemesi’ne başvuran Kocabay, haklarını almak için Cemcir’e dava açtı.

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay ve dostu Murat Cemcir'in arası bozuldu!

Nurgül Yeşilçay'ın yapımcı sevgilisi Necati Kocabay yakın arkadaşı Murat Cemcir ile iş yapıyordu. Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti.

Ne olduysa bu istifadan sonra oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın iddiasına göre; Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.

0x0-siki-dostlar-dusman-oldu-1646838925124

Necati Kocabay istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı.

Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarını istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Özer kimdir? Murat Özer kimdir?
Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası
Barış Manço'nun oğlu paylaşımıyla şoke ettiBarış Manço'nun oğlu paylaşımıyla şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt

Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt

İstanbul için yeni karar! Girişleri yasaklandı

İstanbul için yeni karar! Girişleri yasaklandı

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Şanlıurfa'dan acı haber! 2 polis şehit oldu

Şanlıurfa'dan acı haber! 2 polis şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.