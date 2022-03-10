Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay ve dostu Murat Cemcir'in arası bozuldu!

Nurgül Yeşilçay'ın yapımcı sevgilisi Necati Kocabay yakın arkadaşı Murat Cemcir ile iş yapıyordu. Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti.

Ne olduysa bu istifadan sonra oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın iddiasına göre; Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.

Necati Kocabay istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı.

Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarını istiyor.



