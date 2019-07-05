Mynet Trend

Nurgül Yeşilçay’ın yeni projesi belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Dram film ve dizilerinde görmeye alışık olduğumuz Nurgül Yeşilçay bu sefer güldürecek.

Nurgül Yeşilçay’ın yeni projesi belli oldu

Son olarak Gülperi dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, bu kez vizyonda güldürecek. Yeşilçay, 90'ları anlatan 'Mahalleden Arkadaşlar'da kamera karşısına geçecek. Güzel aktrist, Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Çalgı Çengi gibi yapımların senaristi ve yönetmeni ve Selçuk Aydemir'in kitabından uyarlanacak olan Mahalleden Arkadaşlar'ın filminde kamera karşısına geçecek.

90’lı yılların mahalle kültürünü anlatan komedi türü filmde Selçuk Aydemir’in annesi İlknur’u canlandıracak olan Nurgül Yeşilçay’a, babası Ekrem rolünde Alper Kul eşlik edecek. Yeşilçam tadında çekilecek olan yapımda Murat Akkoyun'lu ve Yılmaz Gruda gibi isimlerde kamera karşısına geçecek. Çekimleri Tuzla'da yapılan filmin yeni sezonda vizyonda olması bekleniyor.


İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Tartışılan tarikatın filmi çekiliyorTartışılan tarikatın filmi çekiliyor
Örümcek Adam Avrupa'yı karıştırdıÖrümcek Adam Avrupa'yı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Mahalleden Arkadaşlar Selçuk Aydemir

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartışılan tarikatın filmi çekiliyor

Tartışılan tarikatın filmi çekiliyor

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Örümcek Adam Avrupa'yı karıştırdı

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Anna Karenina dizisi için start verildi

Anna Karenina dizisi için start verildi

Ali Sunal göz yaşlarına hakim olamadı

Ali Sunal göz yaşlarına hakim olamadı

Brad Pitt Hollywood’a havlu atıyor

Brad Pitt Hollywood’a havlu atıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.