Nurgül Yeşilçay’ın yeni projesi belli oldu

Son olarak Gülperi dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, bu kez vizyonda güldürecek. Yeşilçay, 90'ları anlatan 'Mahalleden Arkadaşlar'da kamera karşısına geçecek. Güzel aktrist, Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Çalgı Çengi gibi yapımların senaristi ve yönetmeni ve Selçuk Aydemir'in kitabından uyarlanacak olan Mahalleden Arkadaşlar'ın filminde kamera karşısına geçecek.

90’lı yılların mahalle kültürünü anlatan komedi türü filmde Selçuk Aydemir’in annesi İlknur’u canlandıracak olan Nurgül Yeşilçay’a, babası Ekrem rolünde Alper Kul eşlik edecek. Yeşilçam tadında çekilecek olan yapımda Murat Akkoyun'lu ve Yılmaz Gruda gibi isimlerde kamera karşısına geçecek. Çekimleri Tuzla'da yapılan filmin yeni sezonda vizyonda olması bekleniyor.



