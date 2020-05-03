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Nurgül Yeşilçay kadın cinayetlerini paylaştı! '20 kadın öldürüldü!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 11:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerine dair geçen ayın raporunu paylaştı. Yeşilçay açıklamasında "Artarak devam ediyor" dedi.

Nurgül Yeşilçay kadın cinayetlerini paylaştı! '20 kadın öldürüldü!'

Ev karantinası günlerinde paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çeken ve kendisinden söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu defa yaptığı paylaşımla çok önemli bir konuya parmak bastı.

Milyonlarca insanın karantina sebebiyle evinde olmasıyla birlikte aile içinde yaşanan şiddet olaylarının artığına dair raporlar haber bültenlerinde konuşulurken bununla ilgili bir paylaşım da Nurgül Yeşilçay’dan geldi. Geçen ay yaşanan kadın cinayetlerine dair bir raporu Twitter hesabından paylaşan Yeşilçay şunları yazdı:

nurgul-twitter

“Şu süreçte gözden kaçmasın! Artarak devam ediyor. Bu ay 20 kadın öldürüldü! Gerçi 40 ama kalan 20’si şüpheli ölüm şimdilik! Nedeni belirlenen 20 kadının 16'sı evinde öldürülmüş! Kadınlarımız dışarda koronayla evde şiddetle mücadele ediyor.”

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