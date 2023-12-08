Nurgül Yeşilçay kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! "Değişmeyen güzellik"

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrasında incecik oldu. Nasıl zayıfladığını anlatarak tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirten ünlü isim, sabah kalktıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediği söylemişti.

Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Nurgül Yeşilçay siyah kasığına kadar yırtmaç detaylı elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

Yırtmaç bölgesinde akrep aksesuarıyla da dikkat çeken oyuncu zayıflamasına dair "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım. Alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun. Sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" demişti.



47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın pozlarına "Değişmeyen güzellik", "Yakıyorsun", "Eski halin kadar güzelsin", "Zayıflamak yakıştı" yorumları yağdı.







