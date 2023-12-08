MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nurgül Yeşilçay kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! "Değişmeyen güzellik"

Nurgül Yeşilçay kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! "Değişmeyen güzellik"

08.12.2023 09:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay zayıflayarak fit görünüme kavuştu. Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle pozlar veren oyuncu adından söz ettirdi.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrasında incecik oldu. Nasıl zayıfladığını anlatarak tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirten ünlü isim, sabah kalktıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediği söylemişti.

Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Nurgül Yeşilçay siyah kasığına kadar yırtmaç detaylı elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

11

Netflix dizisine eleştiri yağdı! 'Şimdiye kadar izledikleri en kötü dizi' Netflix dizisine eleştiri yağdı! 'Şimdiye kadar izledikleri en kötü dizi'

Yırtmaç bölgesinde akrep aksesuarıyla da dikkat çeken oyuncu zayıflamasına dair "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım. Alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun. Sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" demişti.

12
47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın pozlarına "Değişmeyen güzellik", "Yakıyorsun", "Eski halin kadar güzelsin", "Zayıflamak yakıştı" yorumları yağdı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son pozu olay oldu! 'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?' Son pozu olay oldu! 'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?'
Netflix dizisine eleştiri yağdı! 'Şimdiye kadar izledikleri en kötü dizi' Netflix dizisine eleştiri yağdı! 'Şimdiye kadar izledikleri en kötü dizi'
"Kimse küfrümü üstüne almasın" dedi ve olay sözler söyledi"Kimse küfrümü üstüne almasın" dedi ve olay sözler söyledi
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri
En Çok Okunan Haberler
500 TL’lik banknot için tarih verdi! Canlı yayında gündem yaratacak iddia

500 TL’lik banknot için tarih verdi! Canlı yayında gündem yaratacak iddia

Müstehcen pozları yüzünden gözaltına alınıp bırakıldı! "Evimdeyim" pozu olay oldu

Müstehcen pozları yüzünden gözaltına alınıp bırakıldı! "Evimdeyim" pozu olay oldu

Akaryakıt tabelası bugün de değişti!

Akaryakıt tabelası bugün de değişti!

AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!

AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!

Pantolon giymeyi unuttu! Tüm gün gezdi

Pantolon giymeyi unuttu! Tüm gün gezdi

Sınıfta pantolonunu indirdiği iddia edildi! O görüntüler paylaşıldı

Sınıfta pantolonunu indirdiği iddia edildi! O görüntüler paylaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.