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  4. Nurgül Yeşilçay, Kefaret dizisinde evlenince sevgilisinden itiraf geldi

Nurgül Yeşilçay, Kefaret dizisinde evlenince sevgilisinden itiraf geldi

01.05.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefaret dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından güldüren paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Nurgül Yeşilçay, Kefaret dizisinde evlenince sevgilisinden itiraf geldi

Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini Mert Fırat ve Yurdaer Okur ile paylaştığı Kefaret dizisi pazar akşamlarının en çok sevilen yapımlarından biri.

Mert Fırat’ın oynadığı Sinan ve Nurgül Yeşilçay’ın hayat verdiği Zeynep evlendi. Dizinin yayınlanan son bölümündeki nikah sahnesini Instagram’da paylaşan Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay, duruma esprili bir ironi kondurmuş!

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Dizideki nikahta evliliğe ‘evet’ diyen Yeşilçay’ı etiketleyen Kocabay, “Ne demek evet?” notuyla sevgilisine gönderme yapıyor. Nurgül Yeşilçay da bu esprili durumu kendi instagram sayfasına taşıdı…

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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat Nurgül Yeşilçay Yurdaer Okur
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