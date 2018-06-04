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Nurgül Yeşilçay kilolarından kurtuldu bakın ne dedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

Geleceğin Starı adlı programda jüri üyeliği yapan Nurgül Yeşilçay, program çekimleri için objektif karşısına geçti. Fazla kilolarından kurtulan Yeşilçay artık çok mutlu

Nurgül Yeşilçay kilolarından kurtuldu bakın ne dedi

Bir süre öncesine kadar yarışmacıların seçimleri için il il dolaşan ekip, geçtiğimiz gün de objektif karşısına geçti.

Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’la birlikte jüri üyeliği yapacak olan Nurgül Yeşilçay, bu çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE YENİDEN DÖNDÜ

Bir süredir fazla kilolarından kurtulmak adına yoğun bir şekilde spor yapan Yeşilçay paylaştığı bir fotoğrafın üzerine düştüğü notla amacına ulaştığını gösterdi.

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Fit bir vücuda kavuşmuş olan Yeşilçay, yeniden eski görüntüsüne dönmek istemediğini; “Bir daha kilo alırsam trip atın, konuşmayın, küsün bir şey yapın yaa…” notuyla gösterdi.

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