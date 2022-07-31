Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi! "Azıcık zayıfladım takdir edin çabuk"

Asmalı Konak, İkinci Bahar, Melekler Adası, Ezo Gelin, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımların yıldızı Nurgül Yeşilçay, en son 'Son Nefesime Kadar' adlı dizide Mihri rolüyle ekranlara geldi. Yeşilçay son olarak tatil pozuyla adından söz ettiriyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Nurgül Yeşilçay tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

46 yaşındaki ünlü oyuncu, mayolu poz verdi.

Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı o poza, "Azıcık zayıfladım takdir edin çabuk" diye yazdı.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Yeşilçay, 1998'den beri ekranlarda yer alıyor.

Ünlü ismin oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Dizi projelerinin yanı sıra sinema, tiyatro projelerinde de deneyimi bulunuyor.





