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Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi! "Azıcık zayıfladım takdir edin çabuk"

31.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların oyuncusu Nurgül Yeşilçay özellikle 2000'li yıllarda rol aldığı yapımlarla tanınıyor. Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda başarılı projede yer alan Yeşilçay, bu defa tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi! "Azıcık zayıfladım takdir edin çabuk"

Asmalı Konak, İkinci Bahar, Melekler Adası, Ezo Gelin, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımların yıldızı Nurgül Yeşilçay, en son 'Son Nefesime Kadar' adlı dizide Mihri rolüyle ekranlara geldi. Yeşilçay son olarak tatil pozuyla adından söz ettiriyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Nurgül Yeşilçay tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

46 yaşındaki ünlü oyuncu, mayolu poz verdi.

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı o poza, "Azıcık zayıfladım takdir edin çabuk" diye yazdı.

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Yeşilçay, 1998'den beri ekranlarda yer alıyor.

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

Ünlü ismin oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

Dizi projelerinin yanı sıra sinema, tiyatro projelerinde de deneyimi bulunuyor.

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi!

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Nurgül Yeşilçay Instagram
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