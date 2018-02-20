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Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor'un bu yorumuna çok bozulacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 10:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla olay olan Nurgül Yeşilçay'a bir yorum da Selda Alkor'dan geldi

Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor'un bu yorumuna çok bozulacak

Yaptırdığı estetik ile gündeme gelen Nurgül Yeşilçay bu sözlere bozulacak!

Oyuncunun 2002’de ‘Asmalı Konak’ta kayınvadilesi ‘Sümbül Sultan’ı oynayan Selda Alkor estetiğe yorum yaptı:

“O kadar güzel bir kız ki, hiç gerek yoktu estetiğe. Nurgül’e botoks olmamış, hoş değil. Onun böyle kötü anılmasını istemem.”

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Nurgül Yeşilçay yaptırdığı botokstan pişman olduğunu, bu yüzden iş bile kaçırdığını itiraf etmişti

Selda Alkor, 2002 yılında Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz ile Asmalı Konak dizisinde birlikte rol almıştı.

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