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Nurgül Yeşilçay sette kaza yaptı! Fren yerine gaza bastı

24.01.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Son Nefesime Kadar' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sette kaza yapmıştı. Oyuncunun yaşadığı kazada; fren yerine gaza bastığı ve ağaca çarparak durabildiği iddia edildi.

Nurgül Yeşilçay sette kaza yaptı! Fren yerine gaza bastı

Şimdilerde 'Son Nefesime Kadar' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nurgül Yeşilçay'ın geçtiğimiz günlerde sette yaşadığı kazayı, ucuz atlattığı ortaya çıktı. Dizide bir polisi canlandıran 45 yaşındaki oyuncunun, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken, araçta fren yerine gaza bastığı öne sürüldü.

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İddiaya göre, rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Nurgül Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ünlü isim, bir ağaca çarptı.

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Bir çocuk annesi oyuncunun kaza sonrası dudağı patlarken, araçtaki kameraman da kafasını kamerasına çarptı. İkili, sete çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek, bir süre müşahede altında tutuldu.
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Nurgül Yeşilçay
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