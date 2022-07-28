Nurgül Yeşilçay sıcak havadan bunalınca bikinisiyle yere uzandı

Bu sezon hem tiyatro hem de dizide rol alan Nurgül Yeşilçay yorgunluğunu tatilde atıyor. Bir süredir sevgilisi Necati kocabaş ile Marmaris'te tatil yapan oyuncu günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Kavurucu sıcaktan bunalan Nurgül Yeşilçay, bikinisiyle sere serpe yere uzanarak yüzünü de havluyla kapattı. O anlarını Instagram hesabından yayınlayan Yeşilçay, "Çok sıcak" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken fiziği de dikkatlerden kaçmadı. 46 yaşındaki ünlü ismin düzgün fiziğini gören hayranları "Genç kızlara taş çıkartır" yorumunu yaptı.

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