Nurgül Yeşilçay: Şişkoluk yolunda emin adımlarla ilerliyorum

Kısa bir süre önce kendisine ait sergiyi sevenlerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay, oğluyla birlikte geçirdiği karantina günlerinde mutfak maharetlerini de gözler önüne seriyor.

Yeşilçay hesabından yaptığı son paylaşımda bu şekilde yemek yemeye devam ederse karantina sonrasında çok fazla kilo alabileceğini ima etti ve paylaşımda bulundu. Yeşilçay hamur kızartma görüntüsünü paylaşıp "Şişkoluk yolunda emin adımlarla ilerliyorum" yazdı.

Bir tanesinde son filminde büründüğü bir görüntüye yer veren Yeşilçay, bir diğerinde ise çizdiği resimlerden birisine gönderme yaptı.





