MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nurgül Yeşilçay: Şişkoluk yolunda emin adımlarla ilerliyorum

Nurgül Yeşilçay: Şişkoluk yolunda emin adımlarla ilerliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Ev karantinası sürecinde fazlaca yemek tüketilmeye başlandığı için ünlü isimlerin paylaşımında yemek tarifleri ve alınan kilolar öne çıkıyor. Nurgül Yeşilçay da hamur kızartırken bir pozunu paylaşıp kilo aldığını duyurdu.

Nurgül Yeşilçay: Şişkoluk yolunda emin adımlarla ilerliyorum

Kısa bir süre önce kendisine ait sergiyi sevenlerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay, oğluyla birlikte geçirdiği karantina günlerinde mutfak maharetlerini de gözler önüne seriyor.

Yeşilçay hesabından yaptığı son paylaşımda bu şekilde yemek yemeye devam ederse karantina sonrasında çok fazla kilo alabileceğini ima etti ve paylaşımda bulundu. Yeşilçay hamur kızartma görüntüsünü paylaşıp "Şişkoluk yolunda emin adımlarla ilerliyorum" yazdı.

nurgul2-instagram

Bir tanesinde son filminde büründüğü bir görüntüye yer veren Yeşilçay, bir diğerinde ise çizdiği resimlerden birisine gönderme yaptı.

nurgul3-instagram

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Esra Dermancıoğlu'ndan korona mesajıEsra Dermancıoğlu'ndan korona mesajı
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay, Nurgül Yeşilçay instagram,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüştü Reçber'e koronavirüs bulaştıran kişi Işıl Reçber mi? Işıl Reçber isyan etti

Işıl Reçber gündemden düşmüyor! Çileden çıktı

Ben Affleck sevgilisini öpücüklere boğdu

Sevgilisini öpücüklere boğdu

Ali Sunal'dan Kemal Sunal itirafı

Ali Sunal'dan Kemal Sunal itirafı

Esra Dermancıoğlu'ndan korona mesajı

Esra Dermancıoğlu'ndan korona mesajı

Jelena Karleusa karantinadan çok sıkıldı! 'Külotlu çorabın üstüne...'

Karantinadan çok sıkıldı! 'Külotlu çorabın üstüne...'

Didem Soydan ve Umut Eker evleri ayırdı

Haberi bu pozla verdi! 'Benim gözümdeki sütyen mi?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.