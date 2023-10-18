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  4. Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti! "Yarınlar yokmuşçasına..."

Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti! "Yarınlar yokmuşçasına..."

18.10.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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Verdiği kilolarla adından söz ettiren ve fit hali dikkat çeken Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. En son Veda Mektubu dizisi ile izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu evde temizlik yaptığı anları paylaştı.

Asmalı Konak dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay en son Veda Mektubu dizisinde Alara’ya hayat verdi. Güzelliği ve oyunculuğu büyük beğeni toplayan Yeşilçay sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündem oldu.

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"Yarınlar yokmuşçasına kirlettiğimiz eve girişiyorum" diyen güzel oyuncu takipçilerinden kendisine şans dilemelerini istedi.

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Daha sonra temizlik yaptığı anları paylaşan Nurgül Yeşilçay adeta kendinden geçti.

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"Nerde o eski şarkılar" diyen Yeşilçay müziğin ritmine ayak uydurarak temizlik yaptı.

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