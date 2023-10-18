Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti! "Yarınlar yokmuşçasına..."

Asmalı Konak dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay en son Veda Mektubu dizisinde Alara’ya hayat verdi. Güzelliği ve oyunculuğu büyük beğeni toplayan Yeşilçay sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündem oldu.

"Yarınlar yokmuşçasına kirlettiğimiz eve girişiyorum" diyen güzel oyuncu takipçilerinden kendisine şans dilemelerini istedi.

Daha sonra temizlik yaptığı anları paylaşan Nurgül Yeşilçay adeta kendinden geçti.

"Nerde o eski şarkılar" diyen Yeşilçay müziğin ritmine ayak uydurarak temizlik yaptı.







