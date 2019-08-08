Nuri Alço: Didim’de ‘Altın Zeytin’ festivali istiyoruz

Didim’de 1996 yılın da ‘Duman Otel’i çalıştırarak bir sinema sanatçısı olarak her dem turizm sektörün içinde de yer aldığını belirten sanatçı Nuri Alço, şehirleşen ilçede turizm sektörün iyi yönetilmediğini savunarak, çarpık bir şehirleşme izlenimiyle görünürde yoluna devam ettiğini ifade etti.

Didim’i 90’lı yıllarda ilk makilik alanıyla bakir bir bölge olarak halen gözünün önün de canlandırdığını ifa de eden Alço, planlı yapılaşma dikkat çekerek, kentsel dönüşüm kapsamın da mevcut alanların ada bazın da yeniden kentin turizm kent dokusuna uygun planlı yapılaşmaya gidilerek, mevcut doğal makilik alanların koruma altına alınarak geniş yeşil alanlara yer verilerek, çarpık yapılaşan ile değil, turizm ilçenin tarihi Apollon’u, denizi ve genişçe yeşil alanları ile anılmasını arzu ettiklerini belirtti.

İlçe turizm sektörün de büyük altyapı eksikliklerin olduğunu savunan Alço, ” Didim de 90’lı yıllarda yoğun olarak İngiliz turistlerin bulunduğu dönemleri biliyorum. Zamanla yasalarda değişikliğe gidildi ve bu insanlar ilçede mekan sahibi olmaya başladılar. Bu gün 2019 yılın da bakıldığın da Didim inşaatta almış başını gitmiş ve katlı apartman pencerelerin de İngiliz asıllı vatandaşların ‘ ‘For Salle’ düşük fiyatlarla satın alın dercesine tabelalarla karşılaşıyoruz. Bunlar kentleşen şehrin olumsuz yanlardır. Turizm ilçenin tarihi Apollon’u, denizi ve genişçe yeşil zeytin ağaçları ve maki alanları ile anılmasını arzu ediyoruz ” diye konuştu.