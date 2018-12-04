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Nurseli İdiz'den ''cinselliği bıraktım'' diyen Okan Bayülgen'e olay tepki

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 04.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

Oyuncu Nuseli İdiz, "Uzun bir hayat için cinselliği bıraktım" diyen Okan Bayülgen'e katıldığı magazin programından cevap vererek "Yaptıklarına saysın" dedi.

Nurseli İdiz'den ''cinselliği bıraktım'' diyen Okan Bayülgen'e olay tepki

Usta oyuncu Nurseli İdiz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Şovmen Okan Bayülgen, bir röportajında "Uzun bir hayat için cinsellikten uzak durun" açıklamasıyla gündeme geldi. Katıldığı magazin programında arkadaşı Bayülgen'in açıklamalarına cevap veren Nurseli İdiz, "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz!" diyerek, şovmene göndermede bulundu.

Nurseli İdiz, bir süredir ekranlardan uzak kalan Okan Bayülgen için, "Arkadaşımdır, esprilidir, zekidir. Tiyatroda birlikte sahne aldık, oyunculuğu çok iyidir" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Nuseli İdiz Okan Bayülgen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nurseli bayülgenin yaptıklarına saysın demiş demekki herşeyi görmüş başını tutuvermiş gibi konuşuyor
sizlerden iğreti olmamak elde değil
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