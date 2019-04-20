Nusrat Jahan Rafi: Uğradığı cinsel tacizi bildirdiği için yakılarak öldürülen kadın

Rafi'nin uğradığı cinsel istismar karşısında sesini yükseltmesi, yakılması, yakıldıktan beş gün sonra hayatını kaybetmesi ve hayatının son iki haftasında yaşananlar Bangladeş'te bir anda bir numaralı gündem maddesi oldu.

Rafi, başkent Dakka'nın yaklaşık 160 kilometre güneyinde bulunan Feni kasabasında yaşıyordu. Eğitimine bir medresede devam ediyordu.

Rafi, 27 Mart günü müdür tarafından odasına çağrıldığını, burada müdürün kendisine "uygunsuz bir şekilde" defalarca dokunduğunu ve işler daha ilerlemeden de odadan kaçmayı başardığını söyledi.

Bangladeş'te yaşayan çok sayıda kız çocuğu ve genç kadın, ailelerinin ya da toplumun baskısından dolayı yaşadıkları cinsel istismarı anlatmaktan çekiniyor. Nusrat Jahan'ı diğerlerinden ayıran da yaşadığı tacizi saklamayıp, bunu anlatmayı tercih etmesi.

Rafi, ailesinin de desteğini alarak, tacize uğradığı gün polise gidip şikayette bulundu. Karakolda ifadesini verdi. Olağan uygulama gereğince, güvenli bir yere yerleştirilmesi ve kimliğinin de gizli tutulması gerekiyordu. Ancak ifadesini alan polis tarafından anlattıkları kameraya çekildi.