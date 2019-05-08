Nusret Gökçe'den gökyüzünde vücut şov! Özel uçaktan paylaştı!

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, bulduğu her fırsatta spor yapmayı ihmal etmiyor. New York, Miami, Dubai, Doha ve İstanbul arasında mekik dokuyan Nusret, uzun uçuşlarda da spor yapmaya devam ediyor.
Nusret bu defa özel jet uçağında seyahat ederken spor yaptığı anların videosunu paylaştı. Nusret'in uçaktaki vücut şove kısa sürede yüz binlerce izlenme oranına ulaştı.
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