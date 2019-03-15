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Nusret Gökçe'nin altın kaplama et videosu sosyal medyayı salladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 15.03.2019 22:36 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin 24 ayar altın kaplamalı et videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Nusret bir süredir Dubai'deki zengin müşterileri için eti altın tozuna bulayıp servis ediyor. Nusret Dubai'deki restoranında çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Korumaların durduğu Nusret üstü arandıktan sonra parmak iziyle açılan buzdolabından 24 ayar altın kaplama etleri alıyor. Nusret'in videosu iki saat içinde 2 milyon izlenme oranına ulaştı.

Nusret'in Dubai'deki restoranında satılan altın kaplama etler jet sosyete tarafından tercih ediliyor. Daha önce de dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki restoranında, 24 ayar altın kaplama antrikot yemiş ve tepki çekmişti.

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