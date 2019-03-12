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Nusret Gökçe'nin çıraklık fotoğrafına beğeni yağdı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 12.03.2019 00:40 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Nusret Gökçe'nin çıraklık fotoğrafına beğeni yağdı!

Zaman zaman eski fotoğraflarını yayınlanan Nusret Gökçe'den nostaljik bir paylaşım daha geldi.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, yıllar öncesine ait fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Nusret yıllar önceçıraklık yaparken çekilen fotoğrafına 'Sabır, sebat ve alın teri başarının yenilmez kombinasyonudur' notuyla paylaştı.

nusret

Ünlü işletmecinin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.


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Nusret Gökçe nusret

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