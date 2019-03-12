Nusret Gökçe'nin çıraklık fotoğrafına beğeni yağdı!

Zaman zaman eski fotoğraflarını yayınlanan Nusret Gökçe'den nostaljik bir paylaşım daha geldi.
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, yıllar öncesine ait fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Nusret yıllar önceçıraklık yaparken çekilen fotoğrafına 'Sabır, sebat ve alın teri başarının yenilmez kombinasyonudur' notuyla paylaştı.
Ünlü işletmecinin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...
Korkunç! Gören inanamadı
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum