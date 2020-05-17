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  4. Nusret hediye dağıttı! Hediyelerin sahiplerine ulaştığı anları paylaştı

Nusret hediye dağıttı! Hediyelerin sahiplerine ulaştığı anları paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 07:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, bir ay önce Instagram hesabından 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anlarının görüntülerini paylaştı.

Nusret hediye dağıttı! Hediyelerin sahiplerine ulaştığı anları paylaştı

Nusret Gökçe, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına büyük bir jest yaptı. Gökçe, tam 25 bin kişiye çeşitli hediyeler dağıtma kararı aldı. Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da Instagram'dan paylaştı.

Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalayarak hayranlarına gönderdi.

"SİZLERİN MUTLULUĞU BENİM MOTİVASYONUM"

Yaşadığı mutluluğu paylaşan Nusret, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi.

Nusret, bir ay önce yolladığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların videosunu da bugün Instagram hesabından paylaştı ve "Bundan sonra olan olmayana verecek" notunu düştü.

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