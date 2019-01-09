Nusret yine yaptı yapacağını!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızları, ünlü Türk et ustası Nusret'in Dubai'de ki restorantında yemek yedi.

Keyifli dakikalar geçirildiği gözlenilen yemek sırasında Nusret, meşhur "Saltbae" hareketiyle, izleyenlerle adeta görsel şölen sundu.

Romelu Lukaku, Nusret'in şovunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Martial ve Andreas Pereira'da onlara eşlik etti.

Öte yandan Lukaku, Nusret ile ilgili, "İnanılmaz bir kalite. Bu gördüklerim için teşekkür ederim." yorumunda bulundu.





