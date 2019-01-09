TREND

Nusret yine yaptı yapacağını!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 09.01.2019 21:50 | Son Güncelleme

Ünlü Türk et ustası Nusret Gökçe, Manchester Unitedlı yıldızlar Martial, Lukaku ve Pereira'yı ağırlarken, görsel şov yaptı.

Nusret yine yaptı yapacağını!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızları, ünlü Türk et ustası Nusret'in Dubai'de ki restorantında yemek yedi.

Keyifli dakikalar geçirildiği gözlenilen yemek sırasında Nusret, meşhur "Saltbae" hareketiyle, izleyenlerle adeta görsel şölen sundu.

Romelu Lukaku, Nusret'in şovunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Martial ve Andreas Pereira'da onlara eşlik etti.

Öte yandan Lukaku, Nusret ile ilgili, "İnanılmaz bir kalite. Bu gördüklerim için teşekkür ederim." yorumunda bulundu.

091547044019

091547044027

091547044041

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Ronaldo için olay sözler! 'Psikopat...'Ronaldo için olay sözler! 'Psikopat...'
Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılmış!Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nusret Manchester United Romelu Lukaku

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Sivas! Ne vurduğunu görünce gözlerine inanamadı

Yer: Sivas! Ne vurduğunu görünce gözlerine inanamadı

Rezillikleri ortaya saçılan karı-koca gözaltına alınınca...

Rezillikleri ortaya saçılan karı-koca gözaltına alınınca...

Çıplaklar restoranı kepenk indiriyor!

Çıplaklar restoranı kepenk indiriyor!

Müge Anlı ağlayarak söz verdi

Müge Anlı ağlayarak söz verdi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye bu yarışı konuşuyor! At, jokeyini üstünden attı ve...

Türkiye bu yarışı konuşuyor! At, jokeyini üstünden attı ve...

''Bir daha ki sefere kazma sapıyla geliriz''

''Bir daha ki sefere kazma sapıyla geliriz''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jasmine Lennard: Cristiano Ronaldo zorba, yalancı ve psikopat

Ronaldo için olay sözler! 'Psikopat...'

Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılmış!

Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılmış!

Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi

Dövüşçüyü soymaya kalktı hayatının şokunu yaşadı

Tottenham'da oynayan Renee Hector ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı

Irkçılık bu kez kadın futbolcuyu vurdu!

Türk futbolunun gözde isimlerinin eski halleri

Aziz Yıldırım sürprizi! Şaşırtan görüntü...

Michael Eric Metin Türen'e kafa attı, ortalık karıştı!

Süper Lig'de ortalık karıştı! Rakibine kafa attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.